Helena Prestes e Javier Martinez, noti per la loro partecipazione al Grande Fratello, sono stati presenti insieme a Soleil Stasi e Artem Tkachuk di Mare Fuori durante il lancio di Chloe’s Love, un progetto di arte visiva e scultura contemporanea realizzato da Tommy Napolitano, fotografo e artista di Napoli. I quattro hanno condiviso l’evento pubblico, attirando l’attenzione dei fan e dei media sulla loro partecipazione.

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l'attenzione dei propri fans. La coppia nata all'interno del Grande Fratello hanno preso parte al lancio di Chloe’s Love, un progetto di arte visiva e scultura contemporanea realizzato da Tommy Napolitano, fotografo e artista di Napoli. Per l'occasione, l'influencer brasiliana e il pallavolista argentino della Terni volley academy hanno raggiunto la città partenopea per partecipare all'evento del loro amico. Ma Helena Prestes e Javier Martinez non erano gli unici vip in quanto erano presenti anche l'influencer italo-americana Soleil Stasi e Artem Tkachuk, attore ucraino diventato famoso per aver interpretato il ruolo di Pino in Mare Fuori, nota serie tv di Rai 2. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e Javier Martinez insieme a Soleil Stasi e Artem Tkachuk di Mare Fuori: ecco perché

Javier Martinez e Helena Prestes tornano insieme in Tv: la coppia protagonista a Celebrity ChefIl pallavolista del Terni Volley Academy Javier Martinez e la compagna Helena Prestes tornano questa sera, lunedì 16 febbraio, insieme in televisione.

Helena Prestes e Javier Martinez: tornano in TV, ecco doveC’è una strana leggenda che aleggia attorno ai concorrenti del Grande Fratello: finito il reality, finisce anche la magia.

Una raccolta di contenuti su Helena Prestes.

Temi più discussi: È morto il papà di Helena Prestes: Ti porteremo sempre nel cuore; Helena Prestes inaugura la nuova casa a Lecco: il gesto di Javier Martinez a distanza; Helena Prestes: è morto il papà; Helena Prestes, ironico ricordo del GF: 'Javier non mi calcolava, l'ho messo alla parete'.

Helena Prestes e Javier Martinez, passione incontenibile: baci in treno e in discotecaSui social Helena e Javier si sono mostrati affiatatissimi: tra effusioni e parole d'amore in pubblico, la storia tra gli Helevier va a gonfie vele ... it.blastingnews.com

Helena Prestes, ironico ricordo del GF: 'Javier non mi calcolava, l'ho messo alla parete'In live con una fan, Helena ha scherzato su come è nato l'amore con Javier e su quanto ha dovuto insistere per fargli capire che non erano solo amici ... it.blastingnews.com

"Le chiavi di un sogno finalmente tra le mani" Helena Prestes ha comprato casa a Lecco realizzando finalmente il suo sogno Congratulazioni #HelenaPrestes #nuovacasa #lecco #JavierMartinez #nuoviinizi - facebook.com facebook

L’abbraccio tra Helena Prestes e Javier Martinez e papà Orso #helenaprestes #javiermartinez x.com