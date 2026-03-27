Scodinzolavi inadatto Il big della politica contro Giuseppe Conte attacco senza precedenti

Da tvzap.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni tra le forze di opposizione si sono intensificate dopo che un esponente di rilievo ha definito Giuseppe Conte “inadatto” e “scodinzolavi”. Contestualmente, il dibattito pubblico si è concentrato sulla spesa militare, con divisioni evidenti tra i partiti riguardo alle priorit à di bilancio e alle risposte da adottare.

Il confronto tra le forze di opposizione si irrigidisce e mette in evidenza una frattura nell’opposizione su uno dei temi più sensibili dell’agenda politica: la spesa militare. Il botta e risposta nasce da un intervento social di Giuseppe Conte contro il governo di Giorgia Meloni e si amplia con la replica di Carlo Calenda, che attacca l’ex premier sul piano della coerenza politica. La discussione arriva in una fase in cui il centrosinistra e le altre forze contrarie all’esecutivo cercano un punto di sintesi in vista delle prossime scadenze politiche, ma le distanze su difesa e conti pubblici appaiono sempre più marcate. Conte contro Meloni sulla spesa militare e il 2% del PIL. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Scodinzolavi, inadatto”. Il big della politica contro Giuseppe Conte, attacco senza precedenti

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