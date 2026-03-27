Scodinzolavi inadatto Il big della politica contro Giuseppe Conte attacco senza precedenti

Le tensioni tra le forze di opposizione si sono intensificate dopo che un esponente di rilievo ha definito Giuseppe Conte “inadatto” e “scodinzolavi”. Contestualmente, il dibattito pubblico si è concentrato sulla spesa militare, con divisioni evidenti tra i partiti riguardo alle priorit à di bilancio e alle risposte da adottare.

Il confronto tra le forze di opposizione si irrigidisce e mette in evidenza una frattura nell’opposizione su uno dei temi più sensibili dell’agenda politica: la spesa militare. Il botta e risposta nasce da un intervento social di Giuseppe Conte contro il governo di Giorgia Meloni e si amplia con la replica di Carlo Calenda, che attacca l’ex premier sul piano della coerenza politica. La discussione arriva in una fase in cui il centrosinistra e le altre forze contrarie all’esecutivo cercano un punto di sintesi in vista delle prossime scadenze politiche, ma le distanze su difesa e conti pubblici appaiono sempre più marcate. Conte contro Meloni sulla spesa militare e il 2% del PIL. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Scodinzolavi, inadatto”. Il big della politica contro Giuseppe Conte, attacco senza precedenti Articoli correlati Conte attacca Meloni sulla spesa militare, Calenda replica: «Tu scodinzolavi dietro a Trump, sei inadatto a governare»Non è solo uno scontro social, ma il riflesso di una frattura sempre più evidente nell’opposizione. Le reazioni della politica internazionale all’attacco Usa contro il VenezuelaIl presidente colombiano Gustavo: «Respingiamo l’aggressione alla sovranità di Caracas».