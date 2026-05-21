Da ex militante M5s e FdI alla lista civica | Andrea Caputo si candida a sindaco con Rinascita Milano
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Alle spalle non ha esperienze amministrative né politiche, fatta eccezione per una precedente militanza prima nel Movimento 5 Stelle e poi in Fratelli d’Italia. Nonostante questo Andrea Caputo (55 anni, origini napoletane e padre di quattro figli), ha deciso di candidarsi a sindaco di Milano alle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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