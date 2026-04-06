Prato destra divisa | l' ex di Fratelli d' Italia Claudio Belgiorno si candida a sindaco con una civica

A Prato si apre una nuova fase politica con l’annuncio di un candidato sindaco proveniente da una lista civica. L’ex rappresentante di un partito nazionale ha deciso di candidarsi dopo aver trascorso diversi mesi a riflettere, affermando che la scelta è maturata in pochi giorni. La sua candidatura segna un punto di svolta in un quadro politico segnato da divisioni interne e tensioni tra le forze di centrodestra.

La Lega al momento punta su Claudiu Stanasel mentre Forza Italia ha ufficializzato il nome di Rita Pieri, l'ex meloniano: “No a nomi dell'ultimo minuto per coprire i vuoti dei partiti” “La mia è una decisione maturata in quarantott'ore, ma che affonda le radici in mesi di riflessioni amare. Prato non può più aspettare. Mentre le coalizioni discutono di poltrone e incarichi a meno di due mesi dal voto, la città è ferma. Il centrodestra, mia area di riferimento, ha sbagliato un rigore a porta vuota: l’assenza di un candidato unitario e i continui veti incrociati sono la prova di una politica lontana dai bisogni reali delle persone”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Prato, archiviata l’inchiesta su Belgiorno (Fratelli d’Italia) sui presunti rimborsi illecitiÈ stato “tutto un equivoco”, riconosciuto infine anche dalla Procura della Repubblica e dal Giudice per le indagini preliminari.

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Caso Fratelli d’Italia a Prato, interrogato Belgiorno. Ha risposto alle domande, è serenoPrato, 15 settembre 2025 – È durato ore stamani l'interrogatorio in procura a Prato di Claudio Belgiorno, l'ex consigliere comunale pratese di Fratelli d’Italia, accusato di concorso nel reato di ... lanazione.it

Claudio Belgiorno esce da Fratelli d'ItaliaClaudio Belgiorno esce da Fratelli d'Italia. L'ex consigliere comunale lo ha annunciato dopo la chiusura delle indagini sul caso rimborsi da parte della procura di Prato. Nei suoi confronti la ... rainews.it