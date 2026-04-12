A Novara la Camminata per la vita | l' evento per sensibilizzare sulla donazione di organi

Una camminata nel cuore della città per accendere i riflettori sulla donazione degli organi. Venerdì 17 aprile Novara ospita l'iniziativa "Cammina per la vita", un evento podistico non competitivo organizzato in occasione della Giornata nazionale della donazione e del trapianto.Il programma della.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Salute e solidarietà, Fiumicino presente all’evento sulla donazione degli organi a Castel GandolfoIl consigliere Stasio: “È importante continuare a promuovere una corretta informazione e una cultura della donazione, affinché sempre più cittadini...

Donazione degli organi. Un riminese su tre dice ’sì’: "Tante possibilità di vita"Sono oltre 49mila i riminesi che dal 2012 a oggi hanno detto sì alla donazione di organi, tessuti e cellule al momento del rilascio o rinnovo della...