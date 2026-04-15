La rivincita del Sud | il modello duale polverizza gli obiettivi Ue sulla dispersione scolastica con 5 anni di anticipo

Nel 2025, il tasso di dispersione scolastica nel nostro Paese si è attestato all’8,2%, raggiungendo e superando con cinque anni di anticipo l’obiettivo del 9% stabilito dall’Unione Europea per il 2030. Questo risultato si inserisce in un contesto di rinnovamento della formazione professionale italiana, che ha portato a una significativa riduzione delle nuove esclusioni dal percorso scolastico. La tendenza rappresenta una svolta rispetto agli anni precedenti, segnando un miglioramento rispetto alle precedenti statistiche ufficiali.

La silenziosa rivoluzione della formazione professionale made in Italy ottiene un risultato storico. Il tasso di dispersione scolastica nel nostro Paese è sceso all'8,2% nel 2025, centrando e superando con ben cinque anni di anticipo l'obiettivo del 9% fissato dall'Unione Europea per il 2030. A trainare questo sorpasso non è la scuola tradizionale, ma il canale dell'Istruzione e Formazione Professionale, il sistema IeFp, e in particolare il suo modello duale che alterna aula e lavoro. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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