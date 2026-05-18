All’Isii Marconi docenti a confronto sulla dispersione scolastica
Il 14 maggio scorso, presso l’aula cinema dell’Isii Marconi a Piacenza, si è svolto un convegno dedicato alla dispersione scolastica. L’evento ha riunito insegnanti e professionisti del settore per discutere di strategie di orientamento e strumenti utili per prevenire l’abbandono scolastico. L’incontro ha approfondito le modalità di supporto agli studenti sia prima che dopo il conseguimento del diploma, con l’obiettivo di favorire un percorso formativo più stabile e accessibile.
Il 14 maggio scorso, presso l'aula cinema dell'Isii Marconi di Piacenza, si è tenuto il convegno “Orientamento-Strumenti antidispersione a supporto dei docenti per studenti prima e dopo il diploma”. Un appuntamento importante e prezioso, organizzato dall’Usr Er-Ufficio IX sede di Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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