Custodire la memoria costruire giustizia a Taranto iniziativa di ANM e Libera per la Giornata della Legalità
In occasione della Giornata della Legalità del 23 maggio, si è svolta a Taranto un’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati e da un’ organizzazione impegnata nella lotta alle mafie. L’evento ha coinvolto diverse attività pubbliche e incontri dedicati alla memoria delle vittime e alla promozione della giustizia. La giornata è stata dedicata alla riflessione sul ruolo delle istituzioni e della società nel mantenere viva la memoria delle ingiustizie e nel contrastare le illegalità.
Tarantini Time Quotidiano In occasione della Giornata della Legalità del 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, l’Associazione Nazionale Magistrati – sottosezione di Taranto e Libera Taranto promuovono un momento pubblico di riflessione dal titolo “Custodire la memoria, costruire giustizia”. L’iniziativa si terrà venerdì 23 maggio 2026 alle ore 10.30 in via della Liberazione 22, a Taranto, luogo simbolico della memoria cittadina perché teatro dell’uccisione di Giovanbattista Tedesco, vittima innocente di mafia. La scelta del luogo punta a trasformare uno spazio segnato dalla violenza mafiosa in un presidio di partecipazione, memoria e impegno civile. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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