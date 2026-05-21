Custodire la memoria costruire giustizia a Taranto iniziativa di ANM e Libera per la Giornata della Legalità

In occasione della Giornata della Legalità del 23 maggio, si è svolta a Taranto un’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati e da un’ organizzazione impegnata nella lotta alle mafie. L’evento ha coinvolto diverse attività pubbliche e incontri dedicati alla memoria delle vittime e alla promozione della giustizia. La giornata è stata dedicata alla riflessione sul ruolo delle istituzioni e della società nel mantenere viva la memoria delle ingiustizie e nel contrastare le illegalità.

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Tarantini Time Quotidiano In occasione della Giornata della Legalità del 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, l’Associazione Nazionale Magistrati – sottosezione di Taranto e Libera Taranto promuovono un momento pubblico di riflessione dal titolo “Custodire la memoria, costruire giustizia”. L’iniziativa si terrà venerdì 23 maggio 2026 alle ore 10.30 in via della Liberazione 22, a Taranto, luogo simbolico della memoria cittadina perché teatro dell’uccisione di Giovanbattista Tedesco, vittima innocente di mafia. La scelta del luogo punta a trasformare uno spazio segnato dalla violenza mafiosa in un presidio di partecipazione, memoria e impegno civile. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - “Custodire la memoria, costruire giustizia”, a Taranto iniziativa di ANM e Libera per la Giornata della Legalità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giornata della legalità con gli studenti in tribunale a Reggio: l’iniziativa dell’AnmReggio Emilia, 9 maggio 2026 – Capire le tante sfaccettature del mondo della giustizia, il valore della legalità e del recupero sociale di chi ha... Ad Avellino la II Giornata della giustizia e della legalità: il programma dell'eventoIl 19 maggio 2026 si terrà la II Giornata della Giustizia e della Legalità, un evento pensato per promuovere il senso civico e la partecipazione... Venerdì a Saronno la Marcia della Legalità: memoria, impegno e musica con le band degli studentiVenerdì 22 maggio, con partenza alle 10.30 da Viale Santuario, il corteo simbolico che coinvolgerà centinaia di giovani e cittadini in un percorso attraverso la città per ribadire l’impegno contro ogn ... varesenews.it TARANTO - Custodire la memoria, costruire giustizia: ANM Taranto e Libera Taranto insieme per la Giornata della Legalità del 23 maggioLa manifestazione si terrà in via della Liberazione 22, a Taranto, luogo simbolico della memoria cittadina perché teatro dell’uccisione di Giovanbattista Tedesco, vittima innocente di mafia In occasio ... manduriaoggi.it