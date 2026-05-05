Ad Avellino la II Giornata della giustizia e della legalità | il programma dell' evento

Il 19 maggio 2026 ad Avellino si svolgerà la seconda edizione della Giornata della Giustizia e della Legalità. L’evento mira a sensibilizzare i cittadini sui temi della giustizia e della legalità, coinvolgendo diverse realtà locali in un programma dedicato. La giornata prevede incontri, dibattiti e attività aperte al pubblico, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza civica tra i partecipanti.

Il 19 maggio 2026 si terrà la II Giornata della Giustizia e della Legalità, un evento pensato per promuovere il senso civico e la partecipazione attiva all’interno della comunità. La giornata si aprirà alle ore 09.00 con il raduno degli studenti e delle studentesse presso il piazzale antistante.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Giornata internazionale della danza a Napoli, il programma dell’evento del 29 aprile in Piazza del PlebiscitoSeconda edizione di Napoli Città Danzante: appuntamento in piazza del Plebiscito dalle 15 di mercoledì 29 aprile. Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera: l'evento celebrativo presso la Caserma “D’Avossa” di SalernoAnche Salerno celebra la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera: il prossimo 17 marzo si terrà un evento... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Primavera: le formazioni ufficiali di Avellino-Palermo; La Juvi Ferraroni si gioca ad Avellino l'accesso ai playoff; Unicusano Avellino Basket centra i play-in: battuta Roseto, ottavo posto in classifica; Festa del Caciocavallo impiccato e della Pizza Fritta a Montoro in Irpinia. Ad Avellino il villaggio della ColdirettiPrende il via domani, venerdì 24 aprile, il Villaggio Contadino Coldiretti, che fino a domenica trasformerà Piazza Libertà e Corso Vittorio Emanuele II in una ... napolivillage.com Giornata mondiale per la Sicurezza sul Lavoro: ad Avellino il seminario Formedil dedicato al rischio vibrazioni nei cantieriIn occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, Formedil Avellino promuove un seminario tecnico dedicato al tema dell’esposizione a vibrazioni meccaniche nel settore dell ... irpinianews.it #Calcio La 35esima giornata di #SerieA si chiude con la vittoria delle romane. La Lazio batte 2-1 la Cremonese. 4-0 invece della Roma sulla Fiorentina. I giallorossi tornano ad 1 punto dalla zona Champions Giovanni Scaramuzzino #GR1 #RomaFiorentina x.com AGENDA DELLA SETTIMANA Lunedì 04/05 GIORNATA DI LUTTO CITTADINO In concomitanza con le esequie di mons. Antonio Arcari che si celebrano alle ore 15 nella Cattedrale di Brescia e in streaming https://www.youtube.com/watchv=yhtMWi9 - facebook.com facebook