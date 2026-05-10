Prevenzione oncologica e supporto durante il percorso di cura | esperti a confronto

Nella sala Iorio della biblioteca comunale di Maddaloni si svolge un evento dedicato alla prevenzione oncologica e al supporto durante le terapie. L'iniziativa riunisce esperti che discutono di strategie di prevenzione e di come offrire assistenza alle persone in trattamento. L'appuntamento mira a sensibilizzare il pubblico su questi temi e a promuovere un approccio informato e concreto alla lotta contro il cancro.

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