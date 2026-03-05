milano dalla bicocca cura materno infantile e oncologica in uganda

A Milano, dalla Bicocca, si lavora per migliorare l’accesso e la qualità delle cure materno-infantili, neonatali e oncologiche nel Nord dell’Uganda. L’obiettivo è garantire assistenza più continua, con particolare attenzione alle donne, ai bambini e alle popolazioni più vulnerabili. Il progetto coinvolge professionisti italiani che collaborano con strutture locali per offrire supporto e formazione.

Migliorare l’accesso, la qualità e la continuità delle cure materno-infantili, neonatali e oncologiche nel Nord dell’Uganda, con particolare attenzione alle donne, ai bambini e alle popolazioni più vulnerabili. Potenziare i servizi clinici e preventivi e la formazione del personale sanitario. Introdurre tecnologie innovative e rafforzare la governance sanitaria locale e lo sviluppo di attività di ricerca e monitoraggio. Sono gli obiettivi del progetto PRISMA (Prevention, Research and Integrated Services for Maternal child and cancer health care: Prevenzione, Ricerca e Servizi Integrati per la cura materno-infantile e oncologica), promosso... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Martina Liut direttrice del Materno InfantilePONTEDERA Martina Liut è la nuova direttrice del dipartimento Materno Infantile della Asl Toscana nord ovest.

Tumore del colon. Ricerca Bicocca, scoperto un gene che impedisce la curaSi chiama GSK3B e ha un ruolo fondamentale nella resistenza che le cellule tumorali sviluppano alla chemioterapia. Lo studio, pubblicato sulla rivista Clinical Cancer Research, è frutto della ... quotidianosanita.it

Ematologia integrata al San Raffaele di Milano, dalla ricerca alla curaMILANO (ITALPRESS) - L’Unità di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano è un punto di riferimento, a livello nazionale e internazionale, per la diagnosi e il ... notizie.tiscali.it

