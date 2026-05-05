Il mare oltre le mura dell’ospedale | al Circolo Velico Sferracavallo si chiude il progetto per i piccoli malati di tumore

Si è concluso al Circolo Velico Sferracavallo il progetto rivolto ai bambini affetti da tumore che seguono il trattamento presso il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Arnas Civico Di Cristina di Palermo. Il progetto ha permesso ai piccoli pazienti di trascorrere alcune giornate immersi nel mare, offrendo loro un’esperienza diversa rispetto alle cure ospedaliere. Durante le attività, i bambini hanno potuto vivere momenti di libertà e spensieratezza vicino all’acqua.

Il mare che cura e che libera la fantasia diventa realtà per i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Arnas Civico Di Cristina di Palermo. Sabato 9 maggio dalle 9,30, la sede sociale del Circolo Velico Sferracavallo (via Plauto 27) ospiterà la giornata conclusiva della.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Al Circolo Velico Fiumicino 130 studenti per celebrare la Giornata del MareFiumicino, 11 aprile 2026 – Si celebra ufficialmente oggi, 11 aprile, la Giornata del Mare e della cultura marinara, momento celebrativo istituito... Mare in tempesta, città ferita: il grido del Circolo velico di Reggio CalabriaIl lungomare devastato dall’ennesima mareggiata, Colella denuncia l’inerzia delle istituzioni e chiede interventi strutturali:"Non servono soluzioni... Altri aggiornamenti Il mare oltre le mura dell’ospedale: al Circolo Velico Sferracavallo si chiude il progetto per i piccoli malati di tumoreSabato 9 maggio, pittura, incontri e liberazione di una tartaruga marina per i pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica del Di Cristina ... palermotoday.it Reggio Calabria capitale del pensiero green: successo per il convegno AMI al Circolo VelicoAl Circolo Velico di Reggio Calabria la sfida di AMI. Esperti a confronto su urbanistica, oceani e scenari mondiali. Botti: «Oltre 130 eventi in 15 regioni per sorridere al futuro». cosenzapost.it