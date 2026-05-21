Cuore Casarano ma non basta | reti inviolate al Rigamonti e passa il Brescia
Il Casarano Calcio ha concluso la stagione con un pareggio a reti inviolate in trasferta contro il Brescia, disputando la partita allo stadio “Rigamonti”. La squadra salentina aveva già affrontato una sconfitta netta in casa, che ha messo fine alle speranze di avanzata. La sfida di ieri ha visto entrambe le formazioni mantenere la porta inviolata, senza segnare gol. La stagione del Casarano si chiude con un risultato positivo in trasferta, ma senza la qualificazione sperata.
CASARANO – Sarà comunque una stagione da incorniciare quelli del Casarano Calcio quella che si è conclusa ieri col pareggio a reti inviolate al “Rigamonti” di Brescia: si ferma il sogno dei salentini, dopo la netta sconfitta tra le mura amiche. Troppo complesso il passivo da recuperare, nella. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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