Cultura e musica contro i disagi del cantiere Veronetta si riprende Via XX Settembre
Dal 22 al 24 maggio, il quartiere di Veronetta sarà al centro di un'iniziativa che coinvolge esercenti, associazioni e residenti, in collaborazione con il Comune. Durante questi giorni, il quartiere sarà riattivato per contrastare i disagi provocati dai lavori in corso lungo Via XX Settembre. Cultura e musica saranno al centro di questa iniziativa, che intende favorire la ripresa dell'area mentre si concludono le operazioni di sistemazione della strada.
Dal 22 al 24 maggio, esercenti, associazioni e residenti di Veronetta insieme al Comune riattiveranno il quartiere durante la fase finale del cantiere di Via XX Settembre. E da sabato pomeriggio fino a tutta domenica, la strada chiude al traffico per permettere a bar, osterie, negozi, botteghe. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Sullo stesso argomento
Cantiere di Veronetta, via XX Settembre verso la riapertura: «Affrontiamo le criticità per realizzare interventi utili»Veronetta si avvicina alla riapertura di via XX Settembre dopo mesi di lavori che hanno inciso in modo significativo sulla quotidianità del quartiere.
Veronetta, via XX Settembre riapre: trionfo tra storia e retiIl quartiere Veronetta si prepara a una trasformazione strutturale con la progressiva riapertura di via XX Settembre, dopo che i lavori per il...
La rapper #EllieCottino ribadisce l'importanza della musica per veicolare messaggi e cultura di parità, sottolinea la necessità che la società diventi davvero a misura di tutti e riprende e stigmatizza le parole discriminatorie contro le minoranze #Salto26 x.com
# Coltiviamo idee, LIBERiamo musica Una controffensiva gentile per riportare bellezza, cultura e musica nel cuore di Piazza Dante. UN FORMAT PENSATO PER RIPORTARE - la porta della città al suo splendore. come? Link nel primo commento facebook
A che punto la musica classica ha smesso di essere all'avanguardia nella cultura e è diventata principalmente un modo per preservare o rivisitare il passato? reddit
Musica contro malattia e solitudine. Cinque concerti nei luoghi di curaMusica, relazioni e benessere nei luoghi della cura del circondario imolese. E’ pronta a partire la rassegna ‘Armonie nel verde per costruire comunità nei luoghi della cura’, ciclo di cinque appuntame ... ilrestodelcarlino.it
A voce alta!, alla Cittadella della Musica il concerto-evento contro i femminicidi e la violenza di genereA voce alta!, il concerto di beneficenza contro la violenza di genere, domenica 17 maggio alle ore 18.30, presso la Cittadella della Musica. lagone.it