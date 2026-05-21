Cultura e musica contro i disagi del cantiere Veronetta si riprende Via XX Settembre

Dal 22 al 24 maggio, il quartiere di Veronetta sarà al centro di un'iniziativa che coinvolge esercenti, associazioni e residenti, in collaborazione con il Comune. Durante questi giorni, il quartiere sarà riattivato per contrastare i disagi provocati dai lavori in corso lungo Via XX Settembre. Cultura e musica saranno al centro di questa iniziativa, che intende favorire la ripresa dell'area mentre si concludono le operazioni di sistemazione della strada.

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