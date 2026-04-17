Cantiere di Veronetta via XX Settembre verso la riapertura | Affrontiamo le criticità per realizzare interventi utili

Dopo mesi di lavori, via XX Settembre nel quartiere di Veronetta si appresta a riaprire. Il cantiere ha provocato disagi e modifiche alle abitudini quotidiane dei residenti e dei commercianti, che ora attendono con attenzione il completamento degli interventi. Le autorità stanno affrontando le criticità emerse durante le operazioni, con l’obiettivo di rendere la strada nuovamente fruibile e migliorare la vivibilità del quartiere.

Veronetta si avvicina alla riapertura di via XX Settembre dopo mesi di lavori che hanno inciso in modo significativo sulla quotidianità del quartiere. Il punto è stato fatto nelle scorse ore durante un’assemblea partecipata al Silos di Ponente, dove amministrazione e cittadini si sono confrontati.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Via XX Settembre torna alla città, assemblea pubblica per raccontare la nuova VeronettaIl quartiere di Veronetta si appresta a vivere la conclusione di uno degli interventi infrastrutturali più complessi e significativi degli ultimi... Si avvia alla conclusione il maxi cantiere di Veronetta: ora la prima riasfaltatura, in estate la completa riaperturaDopo circa un anno dall'inizio delle opere di rifacimento di acquedotto, fognatura e sottoservizi elettrici, si avvicina fase conclusiva dei lavori a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Via XX Settembre, il Comune chiama i cittadini: assemblea sul cantiere di Veronetta; Via XX Settembre, rivoluzione dei bus: torneranno solo le linee urbane; Verso la fine del maxi-cantiere di Veronetta: nuova viabilità a settembre; Via XX Settembre torna alla città, assemblea pubblica per raccontare la nuova Veronetta. Via XX Settembre torna alla città, assemblea pubblica per raccontare la nuova VeronettaMercoledì 15 aprile al Silos di Ponente, incontro con i cittadini per illustrare la chiusura del maxi-cantiere e le sfide superate ... veronasera.it Via XX Settembre verso la riapertura: Verona festeggia la fine del cantiereVeronetta rinasce, via XX Settembre verso la riapertua alla città: mercoledì 15 aprile l'assemblea pubblica al Polo Santa Marta col sindaco ... veronaoggi.it Cantiere Veronetta, lavori verso la chiusura dopo un anno di disagi.Mercoledì sera al Silos di Ponente confronto aperto con residenti e commercianti e un’assemblea pubblica per fare il punto su un intervento che ha cambiato il volto della via Un anno. Dodici - facebook.com facebook