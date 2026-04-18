A Veronetta, via XX Settembre riapre dopo mesi di lavori per il rifacimento delle reti sotterranee. La strada, chiusa al traffico durante i lavori, torna ora accessibile, segnando una fase di ritorno alla normalità per il quartiere. La riapertura si inserisce in un intervento più ampio che ha coinvolto le infrastrutture della zona, influendo sulla mobilità locale e sul traffico di passaggio.

Il quartiere Veronetta si prepara a una trasformazione strutturale con la progressiva riapertura di via XX Settembre, dopo che i lavori per il rifacimento delle reti sotterranee hanno condizionato la mobilità locale per diversi mesi. Durante un incontro pubblico tenutosi presso il Silos di Ponente, l’amministrazione comunale e i rappresentanti della cittadinanza hanno analizzato l’andamento del cantiere, delineando le prospettive per la viabilità e l’impatto economico sulle attività della zona. Infrastrutture centenarie e sfide tecniche nel cuore di Verona. La gestione di un intervento in un’area storica come Veronetta ha richiesto un confronto diretto tra le necessità di modernizzazione e la realtà di un sottosuolo complesso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veronetta, via XX Settembre riapre: trionfo tra storia e reti

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