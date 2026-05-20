Omicidio e complotto | gli Usa incriminano Raul Castro Cuba furiosa | Vogliono giustificare un’aggressione

Gli Stati Uniti hanno formalmente incriminato l’ex presidente cubano Raul Castro con accuse legate all’abbattimento di due aerei civili appartenenti all’organizzazione anti-castrista Brothers to the Rescue nel 1996. La decisione giudiziaria si basa su accuse di omicidio e complotto. La reazione ufficiale di Cuba ha espresso forte indignazione, definendo l’azione come un tentativo di giustificare un’eventuale aggressione. L’incidente ha causato la morte di diversi civili e rappresenta un episodio storico nelle tensioni tra i due paesi.

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Gli Stati Uniti hanno incriminato l’ex presidente cubano Raul Castro con accuse pesantissime legate all’abbattimento di due aerei civili dell’organizzazione anti-castrista Brothers to the Rescue, avvenuto nel 1996. La decisione dell’amministrazione Trump rischia ora di aggravare ulteriormente la tensione tra Washington e L’Avana. Secondo quanto reso noto dopo la revoca del segreto istruttorio, il 94enne fratello di Fidel Castro è accusato di omicidio, complotto per uccidere cittadini americani e distruzione di aeromobili. Le accuse riguardano l’abbattimento di due Cessna civili nei cieli vicino a Cuba, episodio in cui morirono quattro persone, tre delle quali cittadini statunitensi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Omicidio e complotto”: gli Usa incriminano Raul Castro. Cuba furiosa: “Vogliono giustificare un’aggressione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Omicidio e complotto”: gli Usa incriminano Raul Castro, tensione altissima con CubaGli Stati Uniti hanno incriminato l’ex presidente cubano Raul Castro con accuse pesantissime legate all’abbattimento di due aerei civili... Leggi anche: Cuba, gli Usa incriminano Raul Castro. Trump: “Libereremo l’isola” Cuba, gli Usa incriminano Raul Castro. Trump: Libereremo l'isolaLibereremo Cuba. L'amministrazione di Donald Trump ha incriminato l'ex presidente cubano Raul Castro in relazione dell'abbattimento, avvenuto nel 1996, di due aerei civili appartenenti all'organizza ... adnkronos.com Raúl Castro incriminato negli Usa. L'Avana furiosa: Atto politico, vogliono giustificare aggressione a CubaL'annuncio del ministro americano Blanche a Miami: Ci aspettiamo che venga qui di sua sponte o in qualche altro modo, e finisca in prigione ... corriere.it