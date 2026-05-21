Negli ultimi giorni, le acque dei Caraibi sono state attraversate dalla portaerei americana Nimitz, suscitando attenzione sulla presenza militare statunitense nella regione. La mossa segue le dichiarazioni dell’ex presidente americano, che aveva indicato Cuba come obiettivo successivo dopo le tensioni con l’Iran. Secondo alcuni analisti, la situazione economica cubana sta affrontando sfide che rendono più complessa la caduta del regime, anche se non sono stati annunciati interventi diretti. La presenza navale sembra essere una dimostrazione di forza più che una risposta immediata a eventi specifici.

Roma, 21 maggio 2026 – ll presidente americano, Donald Trump, lo aveva anticipato: dopo l’Iran sarebbe stata la volta di Cuba. E così, dopo la messa in stato di accusa di Raul Castro, 94 anni e fratello del più noto Fidel, ieri è arrivata la notizia che gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz e il relativo gruppo d’attacco davanti ai Caraibi. Una situazione nuova, che però, secondo Antonella Mori, responsabile del programma America Latina dell’Ispi, richiede grande attenzione da parte di Washington. “Parlare di una fine definitiva è sempre difficile – spiega –. Cuba vive una crisi economica devastante e, allo stesso tempo, gli aiuti esterni sono molto meno presenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cuba nella morsa di Trump. Portaerei americana Nimitz nei Caraibi. Mori (Ispi): “Svolta economica, più complessa la caduta del regime”

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