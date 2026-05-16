Raul Castro incriminato come Maduro? Marco Rubio e i falchi Usa mettono nel mirino l’ex presidente cubano
Raul Castro è stato incriminato, suscitando reazioni da parte di alcuni esponenti politici statunitensi. In particolare, Marco Rubio e altri membri di minoranza hanno rivolto critiche all’ex presidente cubano, collegandolo a recenti accuse. La notizia arriva in un momento di tensione tra Stati Uniti e Cuba, mentre le autorità americane sembrano mantenere una posizione ferma nei confronti del Paese caraibico. La novità si inserisce in un quadro di evoluzione delle relazioni tra le due nazioni, segnato da misure e dichiarazioni contrastanti.
Un siluro alla distensione tra Usa e Cuba o l’ennesima conferma della durezza del cambio di passo che Washington chiede a L’Avana? La notizia della possibile emissione di accuse criminali da parte del Dipartimento della Giustizia contro il 94enne Raul Castro, presidente della nazione caraibica dal 2008 al 2018, fratello del leader della Rivoluzione del 1959 Fidel Castro e unica figura di vertice ad aver attraversato tutte le epoche del confronto tra gli Stati Uniti e Cuba, giunge nel pieno di un complesso processo con cui l’amministrazione di Donald Trump sta alzando la pressione sul governo di Miguel Diaz-Canel. Castro sotto accusa. Castro,... 🔗 Leggi su It.insideover.com
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