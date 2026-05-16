Raul Castro incriminato come Maduro? Marco Rubio e i falchi Usa mettono nel mirino l’ex presidente cubano

Raul Castro è stato incriminato, suscitando reazioni da parte di alcuni esponenti politici statunitensi. In particolare, Marco Rubio e altri membri di minoranza hanno rivolto critiche all’ex presidente cubano, collegandolo a recenti accuse. La notizia arriva in un momento di tensione tra Stati Uniti e Cuba, mentre le autorità americane sembrano mantenere una posizione ferma nei confronti del Paese caraibico. La novità si inserisce in un quadro di evoluzione delle relazioni tra le due nazioni, segnato da misure e dichiarazioni contrastanti.

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