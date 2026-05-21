Crosetto e Tajani scatenati a metà | Ben Gvir dovrebbe vergognarsi Israele deve scusarsi ma… ok fa niente

Da ilgiornaleditalia.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due politici italiani hanno recentemente espresso forti critiche nei confronti di un ministro israeliano, invitandolo a vergognarsi e chiedendo scuse da parte di Israele. Le dichiarazioni hanno suscitato reazioni contrastanti e hanno acceso un dibattito pubblico, mentre sui social si sono moltiplicate le opinioni di sostenitori e detrattori. La vicenda si inserisce in una serie di tensioni diplomatiche e politiche che coinvolgono diverse parti, alimentando discussioni su giustificazioni e responsabilità.

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Non sono mai stato un amante della Flotilla, né ho mai avuto in simpatia la prima ondata, Gretina e tutti quegli imbecilli partiti, in molti casi, per promuovere sé stessi. Questo lo pensavo e lo penso. Ciò premesso, comprendevo però bene il senso, ovvero mettersi in gioco per mostrare al mondo il vero volto di Netanyahu e del suo governo. E se la prima ondata non riuscì nell’intento, finendo in una barzelletta, quest’ultima, partita senza troppi clamori e senza starlette in cerca delle luci della ribalta, ha fatto centro. Il merito è di quella bestia nazistoide di Ben Gvir. Strafottendosene dei più basilari principi del diritto... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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