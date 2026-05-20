Il ministro israeliano ha condiviso immagini in cui si vede un gruppo di attivisti della Flotilla fermati dall'IDF, con alcuni di loro bendati e inginocchiati. In un commento ironico, il politico ha rivolto loro un “Benvenuti in Israele”. La pubblicazione ha suscitato reazioni di sdegno, con il governo italiano che ha definito l’atteggiamento inaccettabile. Le immagini sono diventate oggetto di discussione, attirando l’attenzione su come siano stati trattati gli attivisti durante l’operazione.

Fanno discutere e scatenano l’ira del governo italiano le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir mentre rivolge un ironico “Benvenuti in Israele” agli attivisti della Flotilla fermati dall’ Idf, derisi mentre erano inginocchiati e bendati. «Sono inaccettabili.?È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona», hanno affermato in una dichiarazione la premier Meloni e il ministro degli Esteri Tajani. «Il governo italiano», aggiungono, «sta immediatamente compiendo, ai più alti livelli istituzionali, tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Israele, Ben Gvir deride gli attivisti fermati e bendati. Meloni e Tajani: «Inaccettabile»

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Ben-Gvir deride gli attivisti della Flotilla ammanettati. Meloni: Inaccettabile

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