Crolla parte dell' intonaco della chiesa di San Domenico

Da firenzetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 20 maggio, una parte dell'intonaco di una delle facciate laterali della chiesa di San Domenico a Prato si è staccata e è caduta al suolo. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. La chiesa, situata nel centro storico, è stata interessata da questo episodio nel corso della mattinata. I tecnici sono intervenuti per verificare le condizioni della struttura e valutare eventuali interventi di messa in sicurezza. La zona è stata temporaneamente transennata per motivi di sicurezza.

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Una porzione di intonaco di una delle facciate laterali della chiesa di San Domenico, a Prato, si è staccata ed è caduta nella mattinata dello scorso 20 maggio. Sarebbero stati alcuni passanti ad avvertire la parrocchia, che immediatamente ha informato l’Ufficio diocesano per beni culturali di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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