Croce Rossa Italiana al via gli Itinerari della Salute | prevenzione dermatologica e lotta alle ondate di calore in 10 tappe in tutta Italia

La Croce Rossa Italiana ha annunciato l’avvio degli “Itinerari della Salute”, un ciclo di eventi che si svolgeranno in dieci città italiane. Le iniziative si concentrano sulla prevenzione dermatologica e sulla gestione delle ondate di calore. Durante le tappe, saranno offerti servizi di consulenza e screening gratuiti alla popolazione. La campagna si inserisce in un programma più ampio di attività volte a sensibilizzare i cittadini sui rischi legati al caldo e alla salute della pelle.

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Croce Rossa Italiana torna nelle piazze italiane con una nuova campagna dedicata alla salute e alla prevenzione. A partire dal 23 maggio prenderà infatti il via il progetto “Itinerari della Salute”, un tour nazionale pensato per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una corretta esposizione al sole, sulla prevenzione dermatologica e sui rischi sempre più concreti legati alle ondate di calore. Con l’arrivo della stagione estiva, l’attenzione verso la protezione della pelle diventa fondamentale. Esporsi al sole in modo corretto può apportare benefici al benessere psicofisico, ma un’eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti può provocare danni anche gravi alla pelle, aumentando il rischio di scottature, invecchiamento cutaneo precoce e patologie dermatologiche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Croce Rossa Italiana, al via gli “Itinerari della Salute”: prevenzione dermatologica e lotta alle ondate di calore in 10 tappe in tutta Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scopri Monte Corno - sabato 24 gennaio Sullo stesso argomento Settimana della Croce Rossa italiana: a Formia screening, prevenzione e formazione per i cittadiniLa città di Formia si prepara alla tre giorni dedicata alla Croce Rossa italiana. "Memoria storica in miniatura della Croce Rossa Italiana": la mostra al Museo del Mare di PorticelloLa "Memoria storica in miniatura della Croce Rossa Italiana" al Museo del Mare di Porticello, a Santa Flavia, dal 7 al 12 aprile 2026. Penny Italia a sostegno della Croce rossa italiana L’iniziativa #arrotondaedona invita i clienti a compiere un gesto semplice e concreto a favore del progetto Remi #retail #gdo #solidarietà @ItaliaPenny @crocerossa @raffaelaqu x.com Colico, la Croce rossa compie mezzo secoloLa giornata del 24 maggio sarà un’occasione per ricordare la storia del Comitato, rendere omaggio ai volontari di ieri e di oggi e condividere con la popolazione i valori che da sempre guidano la ... corrieredilecco.it Charity Dinner 2026 della Croce Rossa Italiana di Gallarate: 150 partecipanti a Villa Bregana nel segno della solidarietàSono stati 150 i partecipanti alla seconda edizione della Charity Dinner organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Gallarate, andata in scena ieri sera nella suggestiva cornice di Villa Bre ... varesenews.it