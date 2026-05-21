Cristina Tihaia la titolare del bar Dalla Moretta | Io picchiata dai carabinieri

Una donna che gestisce un bar a Mestre ha dichiarato di essere stata fermata dai carabinieri per resistenza e di aver subito un'aggressione durante l'intervento. Secondo quanto riferisce, i militari l'avrebbero colpita durante il controllo. La donna ha presentato denuncia, e le autorità stanno valutando la situazione. La vicenda si sta sviluppando nelle ultime ore, con le indagini che sono in corso per chiarire quanto accaduto.

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MESTRE - Fermata per resistenza dai carabinieri, sostiene di essere stata picchiata dagli stessi militari. Arresto lampo per Cristina Tihaia, titolare del bar Dalla Moretta di via Palazzo, teatro di recenti risse e per questo chiuso, su ordine del Questore, per alcune settimane. Comparsa martedì davanti al giudice monocratico di Venezia, dopo una notte passata in cella, la donna è stata scarcerata. Mentre il processo, che dovrà accertare la verità dei fatti, è stato aggiornato al prossimo 23 giugno. L’episodio al centro delle contestazioni risale alla notte tra lunedì e martedì. L’ALLARME RAPIMENTO Tutto comincia nel parcheggio dell’Interspar, all’imbocco di via Torino, quando un passante intravede una donna caricata su un furgone da due uomini. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Cristina Tihaia, la titolare del bar Dalla Moretta: «Io picchiata dai carabinieri» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Borgomanero, mesi di terrore per la titolare e i clienti di un bar: 29enne fermato dai carabinieriSassi contro le vetrine, minacce con un coltello e sabotaggi alla rete elettrica. "Io, picchiata brutalmente dalla proprietaria di un negozio sulla Flaminia"Una brasiliana di 49 anni ha denunciato di essere stata brutalmente aggredita sabato scorso in via Flaminia davanti a un locale.