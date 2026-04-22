Una donna brasiliana di 49 anni ha presentato denuncia dopo essere stata vittima di un’aggressione avvenuta sabato scorso in via Flaminia, di fronte a un locale. Secondo quanto riferito, è stata colpita con violenza dalla proprietaria di un negozio nella zona. La donna ha riportato danni e ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per fare luce sull’accaduto.

Una brasiliana di 49 anni ha denunciato di essere stata brutalmente aggredita sabato scorso in via Flaminia davanti a un locale. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione centrale. Il fatto sarebbe accaduto attorno alle 13.30. La donna stava camminando sul marciapiede con il proprio cane al guinzaglio quando, nelle vicinanze di un negozio sarebbe stata fermata dalla titolareo. "Mi ha urlato che non potevo passare di lì". Dietro il gesto presunti motivi di gelosia. "Mi ha colpito con un pugno in fronte. Poi mi ha anche tirato i capelli". La donna cercava di proteggere il suo cane e intanto continuava ad essere picchiata. E’ solo allora che è intervenuto il marito della proprietaria del negozio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Io, picchiata brutalmente dalla proprietaria di un negozio sulla Flaminia"

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