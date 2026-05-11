Borgomanero mesi di terrore per la titolare e i clienti di un bar | 29enne fermato dai carabinieri

Un uomo di 29 anni ha causato preoccupazione a Borgomanero per diversi mesi, mettendo in atto una serie di azioni che hanno coinvolto il bar nel centro della città. Le sue condotte includevano il lancio di sassi contro le vetrine, minacce con un coltello e sabotaggi alla rete elettrica del locale. Dopo un periodo di indagini, i carabinieri sono riusciti a fermarlo e a disporre il suo provvedimento.

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