Crisi idrica in Lombardia | Servono interventi strutturali e una gestione condivisa della risorsa acqua
La Lombardia affronta una crisi idrica che mette in evidenza la necessità di interventi strutturali e di una gestione condivisa delle risorse idriche. Le riserve di acqua sono in diminuzione e questa condizione riguarda direttamente il settore agricolo della regione. Le autorità hanno espresso la preoccupazione per la situazione, ribadendo l’urgenza di adottare misure efficaci per affrontare la scarsità d’acqua. La questione riguarda principalmente le riserve idriche e il loro utilizzo nel settore agricolo regionale.
La situazione delle riserve idriche in Lombardia continua a destare forte preoccupazione per il comparto agricolo regionale. I dati diffusi ieri nel corso del Tavolo regionale sull’utilizzo della risorsa idrica confermano infatti un quadro critico, aggravato dalle scarse precipitazioni e dalle. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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