Emergenza acqua patto tra Puglia e Basilicata | Risorsa idrica è una priorità

In seguito alle recenti carenze idriche e alle mutate condizioni climatiche, le regioni di Puglia e Basilicata hanno deciso di aggiornare l’Accordo di Programma sulla gestione delle risorse idriche. Durante un incontro ufficiale, è stato sottolineato come la risorsa acqua sia una priorità e si sia convenuto sulla necessità di intervenire per garantire un uso più efficace delle disponibilità.

Nel corso dell’incontro è emersa la necessità di procedere a un aggiornamento dell’Accordo di Programma esistente, alla luce delle mutate condizioni climatiche e delle ricorrenti carenze idriche registrate negli ultimi anni. Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha incontrato oggi il suo collega della Basilicata, Vito Bardi, per un confronto istituzionale sul tema della gestione della risorsa idrica, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le due Regioni in una fase caratterizzata da criticità crescenti legate alla disponibilità d’acqua. Decaro e Bardi, infine, hanno discusso del completamento degli interventi sulla diga di San Giuliano, ritenuti strategici per aumentare la capacità di invaso e rafforzare la resilienza del sistema idrico regionale. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Emergenza acqua, patto tra Puglia e Basilicata: "Risorsa idrica è una priorità" Articoli correlati Acqua tra Molise e Puglia, Decaro: "Collegamento con Liscione rafforzerà sicurezza idrica"Il presidente della Regione Puglia interviene sul sistema idrico condiviso tra le due regioni: "Fino a 60 milioni di metri cubi d’acqua all’anno" La... Approfondimenti e contenuti su Emergenza acqua Temi più discussi: Patto per la sicurezza tra Provincia e Consorzio; Vertice UE, allarme Medio Oriente: richiesta una tregua sugli attacchi a energia e acqua; Preti di montagna. I giovani super-parroci in 64 frazioni con 1700 fedeli La situazione. Acqua, diritto universale: la sfida tra crisi, equità, emergenza climatica, disuguaglianzeFocus / Giornata mondiale dell’acqua, 22 marzo: un momento di riflessione in Italia e nel mondo per una risorsa chiave per ambiente ed economia ... quotidiano.net Famiglie migranti, patto tra Bolzano e 96 sindaci altoatesiniL'Asterix di piazza Mazzini è uno dei quattro hotel bolzanini che fino a ieri ha dato ospitalità a mamme straniere con i loro bimbi. Una soluzione d'emergenza per circa 200 persone che costava al ... rainews.it Diga Trinità, via libera all’innalzamento: più acqua per il Belìce, ma resta l’emergenza #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Trasportati da fiumi di parole: Paolini e l'emergenza acqua x.com