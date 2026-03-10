Crisi idrica in Irpinia allarme su Alto Calore Il PRC | Occorre blindare una volta per tutte la gestione pubblica dell' acqua

In Irpinia, si intensifica la crisi idrica e cresce l’allerta sulla gestione dell’acqua da parte di Alto Calore, che fatica a far fronte ai debiti e ai ritardi negli interventi necessari. Il Partito Comunista Rivoluzionario sottolinea l’urgenza di consolidare definitivamente la gestione pubblica del servizio idrico. La situazione attira l’attenzione sui problemi aperti nel settore e sulle difficoltà di intervenire efficacemente.

Il PRC Irpinia: "Assistiamo all'ennesima campagna per sabotare la stabilità di Alto Calore, alimentando un clima di sfiducia che giova solo a chi vorrebbe privatizzare il servizio o svendere il nostro patrimonio idrico" In questi giorni, torna sulla stampa l’allarme per le difficoltà e i ritardi che Alto Calore sta accumulando nella gestione dei debiti e nella realizzazione degli interventi per la mitigazione delle perdite e la risoluzione dell’emergenza idrica.Un allarme che, guarda caso, arriva proprio nel momento in cui si è appresa la notizia del cambio di indirizzo politico che sembrerebbe aver adottato la Regione Campania, con la sospensione della gara di affidamento della grande adduzione ad una società mista. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

