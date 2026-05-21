Crisi energetica Dombrovskis | Esaminiamo deroga Patto di stabilità

Da webmagazine24.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea sta valutando se attivare una deroga al Patto di stabilità in risposta alla crisi energetica. La decisione si inserisce tra le misure per affrontare le sfide economiche legate all’aumento dei costi dell’energia e alle conseguenze sui bilanci pubblici. Le discussioni riguardano la possibilità di adottare questa deroga per consentire un maggiore spazio di manovra finanziaria agli Stati membri. Al momento, la Commissione sta analizzando le implicazioni di questa scelta e le eventuali modalità di applicazione.

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(Adnkronos) – La Commissione europea sta "esaminando" la possibilità di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per far fronte alla crisi energetica ed è "pronta a reagire agli sviluppi", pur tenendo in considerazione l'esistenza degli stabilizzatori automatici e le limitazioni fiscali dei Paesi Ue. Lo dichiara il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis nel corso della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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