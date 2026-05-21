Crisi energetica Dombrovskis | Esaminiamo deroga Patto di stabilità

La Commissione europea sta valutando se attivare una deroga al Patto di stabilità in risposta alla crisi energetica. La decisione si inserisce tra le misure per affrontare le sfide economiche legate all’aumento dei costi dell’energia e alle conseguenze sui bilanci pubblici. Le discussioni riguardano la possibilità di adottare questa deroga per consentire un maggiore spazio di manovra finanziaria agli Stati membri. Al momento, la Commissione sta analizzando le implicazioni di questa scelta e le eventuali modalità di applicazione.

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