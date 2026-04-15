Crisi energetica Ance Verona alza la voce | Deroga immediata al Patto di stabilità

In Italia, le associazioni dei costruttori prendono posizione sulla crisi energetica, chiedendo con urgenza una deroga al Patto di stabilità. La preoccupazione riguarda l’impatto del conflitto nel Golfo e la chiusura dello Stretto di Hormuz, che stanno influenzando i costi e le forniture di materie prime. La richiesta arriva dall’associazione di Verona, che manifesta timori legati alle conseguenze di questi eventi sulla ripresa del settore edile.

I costruttori scaligeri tremano di fronte al perdurare del conflitto nel Golfo e alla chiusura dello Stretto di Hormuz. Ance Verona ha espresso forte preoccupazione per la tenuta del comparto edile, chiedendo a gran voce che la Commissione Europea intervenga con una deroga collettiva al Patto di.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Blocco di Hormuz, Ance: Emergenza energetica, la deroga al patto di stabilità non può attendere“Ha ragione il ministro Salvini a sollecitare anche oggi un immediato intervento europeo per affrontare questa emergenza energetica senza precedenti. Meloni alla Camera: “Se la crisi energetica peggiora occorre sospendere il patto di stabilità”Ha parlato per quasi un’ora la premier Giorgia Meloni, in quella che è la sua prima informativa alla Camera dopo la debacle del referendum sulla... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Crisi energetica, l’allarme di Ance Reggio Calabria: Serve un intervento urgente di governo e Ue; Materie prime, l’allarme degli artigiani Ordini garantiti solo per un mese. L'Anci a Pichetto: Forte preoccupazione per costi energia'I Comuni sono il termometro dei territori, vedono prima di altri le difficoltà delle famiglie, delle comunità e del tessuto sociale ed economico locale. C'è una preoccupazione forte non solo per il c ... lospiffero.com Crisi energetica, Ance Reggio Calabria: necessario l’intervento del governo e dell’EuropaHa ragione la Presidente di ANCE Nazionale Brancaccio a sollecitare anche oggi un immediato intervento del Governo e delle Istituzioni europee per affrontare questa emergenza energetica senza precede ... strettoweb.com Auguri a tutti voi da ANCE Verona! Gli Uffici rimarranno chiusi nel pomeriggio di venerdì 3 aprile 2026. - facebook.com facebook