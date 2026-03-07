Furia di Pozzecco in Turchia | va a muso duro con l' arbitro e poi

Durante una partita di campionato turco tra il Galatasaray e la Turk Telekom, l’allenatore Gianmarco Pozzecco è stato espulso dopo aver protestato con veemenza contro una decisione arbitrale. Successivamente, ha rivolto un messaggio ai tifosi presenti sugli spalti, ricevendo anche l’imitazione della mascotte del club. La scena si è conclusa con l’allenatore che ha lasciato il campo visibilmente alterato.

Gianmarco Pozzecco è stato espulso nel corso della gara di campionato turco tra il suo Galatasaray e la Turk Telekom: l'ex coach della nazionale italiana ha protestato vivacemente per una decisione arbitrale, poi ha arringato i suoi tifosi, venendo imitato dalla mascotte del club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Furia di Pozzecco in Turchia: va a muso duro con l'arbitro e poi... Pozzecco è una furia! Protesta così contro l'arbitro e viene espulsoClima incandescente durante il derby turco Fenerbahce-Galatasaray, vinto 79-77 dai padroni di casa. Leggi anche: Le pagelle. Stephens parte forte poi si spegne. Pepe una furia, anche con l’arbitro