Pronto soccorso in crisi la Regione prepara il piano Pentassuglia | I posti letto? Nessun taglio ma riorganizzazione

Il pronto soccorso della regione si trova ad affrontare problemi di sovraffollamento e carenza di personale, con difficoltà anche nella disponibilità di posti letto nei reparti. La situazione ha portato la Regione a predisporre un nuovo piano di intervento per gestire le criticità. Il rappresentante regionale ha assicurato che non ci saranno tagli, ma una riorganizzazione delle risorse e delle strutture.

Le criticità legate ai reparti di emergenza-urgenza al centro della riunione della III commissione. L'assessore ala Sanità ha annunciato a breve una delibera per ridurre le attese e velocizzare le consulenze Dal cronico sovraffollamento alla carenza di personale, fino alle criticità legate alla carenza di posti letto nei reparti, che si riverbera inevitabilmente sui pronto soccorso. Le criticità dei reparti emergenza-urgenza nelle province di Bari e Bat, da tempo segnalate dai sindacati, sono state questa mattina tra gli argomenti al centro della seduta della commissione regionale Sanità, presieduta dal consigliere Felice Spaccavento. L'audizione è stata richiesta dalla Fp Cisl Bari Bat, per il quale è intervenuto il segretario Giovanni Stellacci. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Pronto soccorso in crisi, la Regione prepara il piano. Pentassuglia: "I posti letto? Nessun taglio ma riorganizzazione" Articoli correlati Pronto soccorso: Decaro e Pentassuglia, incontro con i dirigenti delle Asl Regione PugliaDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, l'assessore alla Sanità Donato... Rianimazione Cardarelli, la Regione frena: “I lavori non giustificano il taglio dei posti letto”Lettera dura di Palazzo Santa Lucia al direttore generale dell’ospedale Cardarelli: prima di ogni intervento va garantita l’assistenza.