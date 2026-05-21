Crisi del carburante aereo le compagnie che stanno reggendo e chi taglia i voli

La crisi del carburante per il settore aereo si sta aggravando a causa delle tensioni tra Iran e Stati Uniti, che hanno portato al blocco dello Stretto di Hormuz. Di conseguenza, alcune compagnie hanno ridotto o sospeso i voli, mentre altre stanno cercando di mantenere i servizi, sperando che la situazione si stabilizzi. La tensione tra le due nazioni ha creato incertezza sulle forniture di carburante e sul traffico aereo nella regione.

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