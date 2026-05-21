Crisi del carburante aereo le compagnie che stanno reggendo e chi taglia i voli
La crisi del carburante per il settore aereo si sta aggravando a causa delle tensioni tra Iran e Stati Uniti, che hanno portato al blocco dello Stretto di Hormuz. Di conseguenza, alcune compagnie hanno ridotto o sospeso i voli, mentre altre stanno cercando di mantenere i servizi, sperando che la situazione si stabilizzi. La tensione tra le due nazioni ha creato incertezza sulle forniture di carburante e sul traffico aereo nella regione.
Il conflitto tra Iran e Stati Uniti e il blocco dello Stretto di Hormuz hanno gettato nel panico il settore dell’aviazione. Circa il 20% delle esportazioni mondiali di carburante aereo transita o proviene dal Medio Oriente e le ripercussioni si stanno facendo sentire su compagnie aeree e passeggeri. Tanto che gli esperti del settore parlano della crisi più grave dallo scoppio del conflitto in Ucraina, con le compagnie europee come le più esposte. Lo afferma un’analisi di David Pascucci, Market Analyst di XTB, affermando che la chiusura degli spazi aerei sopra l’Iran e le zone limitrofe “ha costretto i vettori a ridisegnare completamente le rotte tra Europa e Asia”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Crisi carburante aereo, estate a rischio voli UE - Re Start 23/04/2026
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