Crisi carburante Ryanair | C’è chi rischia di fallire Lufthansa taglia 20mila voli

La crisi del carburante sta influenzando il settore aereo, con alcune compagnie che annunciano tagli significativi ai voli. Ryanair ha dichiarato che alcune aziende potrebbero trovarsi in difficoltà finanziaria, mentre Lufthansa ha programmato una riduzione di circa 20.000 voli nei prossimi mesi. La situazione si sviluppa mentre il periodo delle vacanze si avvicina e il traffico aereo si riduce a causa dei costi crescenti della benzina.

(Adnkronos) – La crisi carburante colpisce il traffico aereo mentre si avvicina il periodo delle vacanze. Lufthansa ha annunciato una drastica riduzione dei voli a causa della carenza di carburante. Fino a ottobre verranno cancellati 20.000 voli a corto raggio, la maggior parte dei quali operati dalla controllata regionale Cityline. La compagnia punta a ottimizzare.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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