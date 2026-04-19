La crisi del carburante mette a terra i primi voli | da Lufthansa a Klm ecco come si stanno muovendo le compagnie aeree

La crisi legata al carburante per aerei si sta manifestando con la cancellazione di alcuni voli da parte di diverse compagnie europee. La chiusura dello Stretto di Hormuz, legata alla guerra in Medio Oriente, ha portato a un aumento dei costi energetici e alla riduzione delle operazioni di volo. Lufthansa e KLM sono tra le compagnie che hanno annunciato limitazioni sui loro programmi di volo a causa della situazione.

Una delle conseguenze più temute della guerra in Medio Oriente sta diventando realtà. La crisi del carburante per aerei, causata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, sta costringendo le principali compagnie aeree europee a ridurre i voli. La carenza vera e propria ancora non si è verificata, ma le tensioni geopolitiche innescate dalla guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran hanno fatto raddoppiare i prezzi del jet fuel, il carburante per aerei, nel giro di un mese e mezzo. Questi rincari, uniti ai timori per un’imminente carenza di approvvigionamento, sta spingendo i vettori aeree a tenere a terra gli aerei più vecchi e meno efficienti.🔗 Leggi su Open.online

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