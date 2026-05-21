Crimine? Ma no solo un’azienda che funziona

«Omnia Romae venalia sunt», a Roma tutto è in vendita, è celebre la frase di Sallustio per dire della profonda corruzione di una società pronta a vendersi per denaro. È questo che viene in mente leggendo «Omicidi Srl» (Sellerio), l’ultimo romanzo di Alessandro Robecchi con protagonisti due killer, il Biondo e Quello con la cravatta, già presenti in «Il tallone da killer», primo episodio della nuova serie (dopo quella di Carlo Monterossi, con l’omonima serie tv) dello scrittore milanese, già editorialista del “Manifesto” e di “Cuore”, firma caustica di trasmissioni televisive e spettacoli teatrali. Una sorta di “poliziesco al contrario”, come... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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