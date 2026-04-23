Instagram Instants | come funziona la spontaneità senza filtri ma solo in privato

Instagram ha lanciato in Italia la funzione Instants, che permette agli utenti di condividere foto e video in modo più spontaneo e senza filtri, ma solo in modo privato. La novità si inserisce tra le caratteristiche dell’app che favoriscono la condivisione immediata, mantenendo però una vetrina privata per i contenuti più autentici e senza modifiche. La funzione si rivolge a chi cerca un modo semplice per condividere momenti senza filtri, in modo riservato.

Instagram introduce Instants anche in Italia e lo presenta come un ritorno alla condivisione immediata, senza filtri e senza costruzione, ma basta entrare davvero nella funzione per capire che la rivoluzione è solo a metà, perché mentre la piattaforma parla di autenticità e spontaneità, sceglie di confinare tutto questo dentro i messaggi privati, lasciando intatto il grande teatro pubblico fatto di immagini perfette, estetica controllata e contenuti costruiti. Il mondo perfetto degli influencer che non viene toccato. Negli ultimi anni Instagram è diventato molto più di un social, trasformandosi in una macchina narrativa dove ogni contenuto è...🔗 Leggi su Panorama.it

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