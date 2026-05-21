crimine e mafie cosa rivela il primo rapporto onu parla giovanni gallo

Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite analizza i legami tra crimine organizzato e reti mafiose, offrendo dati aggiornati sulle attività illecite e le modalità di infiltrazione nel tessuto economico e sociale. Giovanni Gallo ha commentato i risultati, sottolineando le sfide poste dal crimine organizzato e la necessità di interventi mirati. Nel frattempo, un ex magistrato ha ricordato le parole di un famoso giudice, evidenziando come l’indipendenza della magistratura sia fondamentale per garantire un sistema giudiziario efficiente.

Per Giovanni Falcone l’autonomia e l’indipendenza della magistratura trovano la loro vera ragion d’essere solo se connesse all’efficienza della giustizia. Un concetto espresso e sottolineato più volte dal magistrato, in particolare l’8 maggio del 1992 all’Istituto Gonzaga di Palermo, 15 giorni prima della strage mafiosa di Capaci, della quale sabato sarà ricordato il 34esimo anniversario con molteplici manifestazioni promosse dall’Anm, dalla società civile e dal Museo del Presente della Fondazione Falcone. Commemorazioni che oltre alle testimonianze, ai ricordi e alla ineluttabile retorica, quest’anno avranno un inedito baricentro d’efficienza operativa, che sarebbe piaciuta moltissimo a Giovanni Falcone: il primo rapporto globale delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

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