Presentato il report dell'associazione "Diario di Bordo": la Liguria è la maglia nera nazionale e nel 2025 all'ombra della Lanterna +20% di episodi accertati Nel 2025 in Liguria sono stati registrati 15 casi di criminalità, seconda regione a livello nazionale dopo le Marche. Lo riporta Libera.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, rapporto di Libera rivela che il porto è la primo posto per traffici criminali e casi di illegalità tra il 2022 e il 2025

Notizie correlate

Libera, report sui porti: Campania terza in Italia per casi di criminalità: 49 nel quadriennio 2022-2025I porti si confermano snodi centrali nello scenario criminale italiano, dove si intrecciano economia legale e illegale, interessi globali e dinamiche...

Il Porto di Ravenna. Benevolo: "Record storico di traffici nel 2025. E siamo protagonisti della transizione"Il 12 novembre Francesco Benevolo è stato nominato ufficialmente presidente dell’Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Traffici criminali, Libera: porto di Genova primo per casi di illegalità tra il 2022 e il 2025; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; Mafie, il porto di Livorno è secondo in Italia per enti criminali: Crocevia del traffico di cocaina – ASCOLTA; Rapporto di Libera, porto di Livorno tra i più colpiti da eventi criminali.

Traffici criminali, Libera: porto di Genova primo per casi di illegalità tra il 2022 e il 2025Traffici criminali, Libera: porto di Genova primo per casi di illegalità tra il 2022 e il 2025 ... msn.com

Porti e traffici illeciti, la Liguria tra le regioni più esposte: Genova prima in Italia per casi di illegalitàIl rapporto di Libera fotografa una crescita dei fenomeni criminali negli scali marittimi: nel 2025 in Liguria 15 episodi mentre nel quadriennio 2022-2025 la regione registra 80 casi. Il porto del cap ... lavocedigenova.it

Nel nuovo numero di Vanity Fair il primo capitolo di un nuovo corso con una copertina dedicata alla sindaca di Genova. Poi Cipro, ai confini della guerra, e dove viaggiare quest'estate in cerca di calma - facebook.com facebook

25 Aprile a Genova Genova celebra la Liberazione tra memoria e partecipazione: ERAORA (23–25 aprile) nel Centro Storico Museo del Risorgimento – Istituto Mazziniano con l’Atto di Resa del 1945 Villa Migone, luogo della firma Corteo della x.com