Genova rapporto di Libera rivela che il porto è la primo posto per traffici criminali e casi di illegalità tra il 2022 e il 2025

Da ilgiornaleditalia.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentato il report dell'associazione "Diario di Bordo": la Liguria è la maglia nera nazionale e nel 2025 all'ombra della Lanterna +20% di episodi accertati Nel 2025 in Liguria sono stati registrati 15 casi di criminalità, seconda regione a livello nazionale dopo le Marche. Lo riporta Libera.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

genova rapporto di libera rivela che il porto 232 la primo posto per traffici criminali e casi di illegalit224 tra il 2022 e il 2025
© Ilgiornaleditalia.it - Genova, rapporto di Libera rivela che il porto è la primo posto per traffici criminali e casi di illegalità tra il 2022 e il 2025

Notizie correlate

Libera, report sui porti: Campania terza in Italia per casi di criminalità: 49 nel quadriennio 2022-2025I porti si confermano snodi centrali nello scenario criminale italiano, dove si intrecciano economia legale e illegale, interessi globali e dinamiche...

Il Porto di Ravenna. Benevolo: "Record storico di traffici nel 2025. E siamo protagonisti della transizione"Il 12 novembre Francesco Benevolo è stato nominato ufficialmente presidente dell’Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Traffici criminali, Libera: porto di Genova primo per casi di illegalità tra il 2022 e il 2025; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; Mafie, il porto di Livorno è secondo in Italia per enti criminali: Crocevia del traffico di cocaina – ASCOLTA; Rapporto di Libera, porto di Livorno tra i più colpiti da eventi criminali.

Traffici criminali, Libera: porto di Genova primo per casi di illegalità tra il 2022 e il 2025Traffici criminali, Libera: porto di Genova primo per casi di illegalità tra il 2022 e il 2025 ... msn.com

genova rapporto di liberaPorti e traffici illeciti, la Liguria tra le regioni più esposte: Genova prima in Italia per casi di illegalitàIl rapporto di Libera fotografa una crescita dei fenomeni criminali negli scali marittimi: nel 2025 in Liguria 15 episodi mentre nel quadriennio 2022-2025 la regione registra 80 casi. Il porto del cap ... lavocedigenova.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.