Crescono gli ambulatori AFT di medicina generale nelle Case della comunità

Nell'area metropolitana di Bologna, sono attivi dodici ambulatori AFT di medicina generale all’interno delle Case della comunità. Questi ambulatori sono aperti dalle 8 del mattino fino alle 20, almeno sei giorni alla settimana. La presenza di tali strutture mira a rafforzare l'assistenza sanitaria territoriale e garantire un servizio più accessibile alla popolazione locale. La distribuzione e gli orari di apertura sono stati comunicati dalle autorità sanitarie locali.

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