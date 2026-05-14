Sanità sul territorio nuovo presidio sanitario con ambulatori e medici di medicina generale

Un nuovo presidio sanitario è stato aperto presso il Punto erogazione della frazione di Spina, nel Distretto Media Valle del Tevere dell’Usl Umbria 1. L’intervento comprende l’attivazione di ambulatori di medicina di gruppo, come previsto dall’Accordo Integrativo Regionale. Il servizio si rivolge ai residenti dell’area ed è dotato di medici di medicina generale disponibili presso la struttura. La struttura si trova all’interno del punto di erogazione, garantendo così un servizio di assistenza sanitaria sul territorio.

Un nuovo presidio sanitario è stato attivato presso il Punto erogazione della frazione di Spina, facente parte del Distretto Media Valle del Tevere dell’Usl Umbria 1: si tratta degli ambulatori Medicina di Gruppo previsto dall’AIR (Accordo Integrativo Regionale) vigente. Il presidio è composto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Sanità, l’appello a non lasciare indietro i più fragili: «Dopo di noi»

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