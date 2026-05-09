Lunedì 11 maggio a San Felice sul Panaro apre una nuova Casa della Comunità, un edificio di recente costruzione destinato a ospitare ambulatori di medicina generale e specialistici. L’apertura rappresenta un ulteriore passo nella rete di assistenza territoriale gestita dall’Azienda Usl di Modena, che sta ampliando e rafforzando i servizi sul territorio provinciale. L’investimento totale per questa struttura si attesta sui tre milioni di euro.

Un altro nodo si aggiunge alla rete di assistenza territoriale che l’Azienda Usl di Modena sta consolidando e rafforzando sul territorio provinciale: lunedì 11 maggio a San Felice sul Panaro apre la Casa della Comunità, un edificio di nuova realizzazione per un investimento complessivo di tre.🔗 Leggi su Modenatoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Sesto, la Casa di Comunità è aperta: "Ospiti più ambulatori specialistici. E ci siano sempre medici di base"Un incontro urgente con il sindaco e con i vertici dell’Asst Nord Milano "per affrontare il tema dei servizi socio-sanitari necessari per la città,...

Padre e figlio cadono dalla gru a San Felice sul Panaro vicino Modena, genitore morto sul colpoDramma in provincia di Modena, nel comune di San Felice sul Panaro, dove si è verificato un incidente mortale sul lavoro nella mattina di sabato 4...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Per la prima volta la Mille Miglia attraverserà San Felice; San Felice sul Panaro, ecco la nuova Casa della Comunità con ambulatori specialistici e di medicina generale; Conclusi i lavori sulla rete idrica tra San Felice e Rivara; 8 Maggio a San Felice – Una pedalata per la vita.

San Felice sul Panaro, ecco la nuova Casa della Comunità con ambulatori specialistici e di medicina generaleTaglio del nastro lunedì 11 maggio. E' intitolata ad Alberto Bergamini, figura medica di rilievo nella storia cittadina, ed è stata realizzata con un investimento da oltre tre milioni di euro coperto ... modenatoday.it

Meteo San Felice Sul Panaro Venerdì 15Meteo San Felice sul Panaro Venerdì 15, previsioni del tempo per San Felice sul Panaro, temperature, precipitazioni, venti, irraggiamento solare, inquinamento dell'aria. ? Controlla ora la tua città c ... ilmeteo.it

#Cicerale ottiene quasi un milione di euro per la messa in sicurezza delle strade comunali di Contrada San Felice x.com