Il mercato ittico nel settore retail italiano registra un ulteriore incremento e nel 2026 supera i 4 miliardi di euro di valore. La crescita si conferma anche quest'anno, consolidando la presenza del comparto nel panorama commerciale nazionale. Questo risultato si aggiunge alle cifre già positive degli anni precedenti, evidenziando una tendenza stabile e in evoluzione per l’intera filiera. L’aumento si riflette su un settore che continua a espandersi, attirando attenzione sia da parte dei consumatori che degli operatori del settore.

Milano, 18 mag, (AdnkronosLabitalia) - Il mercato ittico del retail italiano continua a crescere e supera nel 2026 i 4 miliardi di euro di valore. È quanto emerso nel corso dell'edizione 2026 del Norwegian Seafood Seminar, il congresso annuale organizzato dal Norwegian Seafood Council, che ha riunito a Milano, durante la fiera internazionale Tutto Food, i principali operatori e stakeholder della filiera ittica italiana e norvegese. Nel corso dell'evento sono stati presentati dati e analisi realizzati insieme ai partner di ricerca del Norwegian Seafood Council, offrendo una panoramica sull'evoluzione dei consumi ittici in Italia, con particolare attenzione a salmone norvegese, baccalà e stoccafisso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Food, il mercato ittico retail italiano cresce ancora: oltre 4 miliardi di euro nel 2026

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Seafood Market Webinar: Doing Business with France and Italy - October 23, 2025

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