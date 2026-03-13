Crans-Montana la polizia indaga sui Moretti per appropriazione indebita e legami con criminali

La polizia federale svizzera sta conducendo indagini sulle finanze di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation a Crans-Montana, dove durante la notte di Capodanno si è verificato un incendio che ha provocato la morte di 41 persone, tra cui sei giovani italiani. Le autorità stanno esaminando le attività finanziarie dei due proprietari e i loro legami con soggetti coinvolti in attività criminali.

(Adnkronos) – La polizia federale svizzera sta indagando sulle finanze di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana dove si è verificato un incendio la notte di Capodanno costato la vita a 41 persone tra cui sei ragazzi italiani. In un rapporto della polizia si sospettano possibili operazioni finanziarie fraudolente,. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Crans Montana, indiscrezioni sui Moretti: “Legami con le istituzioni e altro”La strage di Crans-Montana continua a rivelare, giorno dopo giorno, un quadro sempre più inquietante, che va ben oltre la dinamica dell’incendio di... Leggi anche: Crans-Montana, identificata la cameriera con il casco dei video. I legami con i Moretti e l'accusa della madre: «Non doveva essere lì» Una raccolta di contenuti su Crans Montana la polizia indaga sui... Temi più discussi: Crans-Montana, i Moretti e gli affari: la polizia federale segnala un possibile riciclaggio; Incendio Crans-Montana, indagato anche il sindaco Nicolas Féraud; Crans-Montana, l'ombra del riciclaggio sui Moretti: ecco che cosa ha scoperto la fedpol; Crans Montana, polizia: Su 164 persone presenti solo 8 illese. Crans-Montana, la polizia indaga sui Moretti per appropriazione indebita e legami con criminaliLa polizia federale svizzera sta indagando sulle finanze di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana dove si è verificato un incendio la notte di Capodanno ... adnkronos.com Crans-Montana, la denuncia del buttafuori: Non ci hanno aiutatoLa ricostruzione terribile del buttafuori del Le Constellation di Crans-Montana in merito alla strage nella notte di Capodanno. newsmondo.it Crans-Montana, nuovi guai per i coniugi Moretti: sequestrati auto e orologi di lusso per oltre mezzo milione di franchi >> https://buff.ly/O6LVaeO - facebook.com facebook