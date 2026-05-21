CPR a Castel Volturno | presentato esposto alla Commissione Europea per Violazione del Diritto Ambientale

Due associazioni hanno presentato un esposto alla Commissione Europea riguardo alla situazione del CPR a Castel Volturno. L'ELSA ETS, rappresentata da Leda Tonziello, e l'ASOIM, guidata da Maurizio Fraissinet, hanno segnalato presunte violazioni del diritto ambientale relative a questa struttura. L'atto si inserisce in un procedimento di contestazione su eventuali infrazioni ambientali, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle conseguenze di questa azione. La questione riguarda specificamente il rispetto delle norme europee in materia di tutela ambientale.

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