CPR a Castel Volturno | presentato esposto alla Commissione Europea per Violazione del Diritto Ambientale

Da anteprima24.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due associazioni hanno presentato un esposto alla Commissione Europea riguardo alla situazione del CPR a Castel Volturno. L'ELSA ETS, rappresentata da Leda Tonziello, e l'ASOIM, guidata da Maurizio Fraissinet, hanno segnalato presunte violazioni del diritto ambientale relative a questa struttura. L'atto si inserisce in un procedimento di contestazione su eventuali infrazioni ambientali, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle conseguenze di questa azione. La questione riguarda specificamente il rispetto delle norme europee in materia di tutela ambientale.

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Tempo di lettura: 3 minuti Le associazioni  ELSA ETS, rappresentata da  Leda Tonziello   e  ASOIM, guidata da  Maurizio Fraissinet  hanno presentato un   esposto alla Commissione Europea. L’obiettivo è segnalare le gravi violazioni del diritto ambientale comunitario legate al progetto di realizzazione di un  Centro di Permanenza per il Rimpatrio  (CPR) a Castel Volturno, precisamente nella delicata area umida denominata “La Piana”.   La zona, di straordinario valore ecologico, è un ecosistema strategico e vulnerabile del  litorale domizio, già sottoposto a forti pressioni urbanistiche. A conferma del suo pregio naturalistico, l’area è attualmente in uso al Reparto Biodiversità dei Carabinieri Forestali, elemento che ne attesta l’inconfutabile valore ambientale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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