CPR a Castel Volturno | presentato esposto alla Commissione Europea per Violazione del Diritto Ambientale
Due associazioni hanno presentato un esposto alla Commissione Europea riguardo alla situazione del CPR a Castel Volturno. L'ELSA ETS, rappresentata da Leda Tonziello, e l'ASOIM, guidata da Maurizio Fraissinet, hanno segnalato presunte violazioni del diritto ambientale relative a questa struttura. L'atto si inserisce in un procedimento di contestazione su eventuali infrazioni ambientali, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle conseguenze di questa azione. La questione riguarda specificamente il rispetto delle norme europee in materia di tutela ambientale.
Tempo di lettura: 3 minuti Le associazioni ELSA ETS, rappresentata da Leda Tonziello e ASOIM, guidata da Maurizio Fraissinet hanno presentato un esposto alla Commissione Europea. L’obiettivo è segnalare le gravi violazioni del diritto ambientale comunitario legate al progetto di realizzazione di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) a Castel Volturno, precisamente nella delicata area umida denominata “La Piana”. La zona, di straordinario valore ecologico, è un ecosistema strategico e vulnerabile del litorale domizio, già sottoposto a forti pressioni urbanistiche. A conferma del suo pregio naturalistico, l’area è attualmente in uso al Reparto Biodiversità dei Carabinieri Forestali, elemento che ne attesta l’inconfutabile valore ambientale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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