Il sindacato CISAL esprime preoccupazione riguardo al progetto del Centro di Permanenza per i Rimpatri a Castel Volturno, definendolo incoerente con gli obiettivi di sviluppo del litorale domizio. La critica si concentra sul potenziale impatto negativo che questa iniziativa potrebbe avere su attività come il turismo, la riqualificazione e gli investimenti nella zona compresa tra Mondragone e Cellole.

Il sindacato guidato da Ferdinando Palumbo critica il progetto del Centro di Permanenza per i Rimpatri: “Rischia di compromettere anni di lavoro su turismo, riqualificazione e investimenti lungo la costa tra Mondragone e Cellole”. La prospettiva di realizzare un Centro di Permanenza per i Rimpatri a Castel Volturno riapre una discussione che va oltre la semplice gestione dei flussi migratori e tocca direttamente il modello di sviluppo del litorale domizio, un’area che, negli ultimi anni, ha cercato con difficoltà e attraverso una rinnovata collaborazione istituzionale di ridefinire la propria identità, puntando su riqualificazione urbana, turismo e valorizzazione della costa tirrenica.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - CPR a Castel Volturno, CISAL attacca: “Scelta incoerente con lo sviluppo del litorale domizio”

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