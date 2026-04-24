Cpr a Castel Volturno Zinzi e Cerreto | Passo concreto per sicurezza del territorio

A Castel Volturno continuano le discussioni sulla realizzazione di un centro per il rimpatrio. Dopo le dichiarazioni di rappresentanti religiosi e associazioni, arriva la posizione di alcuni esponenti politici che definiscono l’iniziativa un passo concreto per la sicurezza del territorio. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi si oppone e chi sostiene l’opera, senza che si siano ancora raggiunte decisioni definitive.

Non si arrestano le polemiche sulla realizzazione di un centro per il rimpatrio a Castel Volturno. Dopo gli interventi del cardinale Mimmo Battaglia, del Forum Terzo Settore e dell'Arci di Caserta che vanno ad aggiungersi al fronte del ‘no’ alla struttura, arriva la difesa del progetto da parte.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Cpr a Castel Volturno, Zinzi difende la scelta del governo: "Sinistra ostaggio della sindrome Nimby"“Il Cpr di Castel Volturno, che sarà realizzato da Invitalia per conto del ministero dell’Interno, è una struttura necessaria per rafforzare la... Cpr a Castel Volturno, Zinzi (Lega): "La sinistra vuole irregolari che delinquono in strada, noi città sicure"“La Lega ha votato questo nuovo decreto sicurezza con convinzione per contrastare la criminalità minorile, che è forte anche a Napoli e in Campania,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Viminale vuole un Cpr a Castel Volturno, no del governatore campano Fico; Un centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno: pubblicato il bando da oltre 41 milioni di euro; Migranti: bando da 41 milioni per Cpr da 120 posti a Castel Volturno; A Castel Volturno bando da 43,3 milioni per realizzare il Centro per il rimpatrio. Cpr a Castel Volturno, il vescovo Lagnese dice noE con lui tutto l'associazionismo della città rivierasca contro la realizzazione di un centro per il rimpatrio ... rainews.it Cpr a Castel Volturno, coro di no dall’arcivescovo a Fico: Ci opponiamo«La scelta di costruire un Cpr a Castel Volturno mi addolora profondamente. È un’offesa per un territorio già troppe volte mortificato da decisioni sconsiderate». Con queste parole, l’arcivescovo di C ... napoli.repubblica.it Cardinale di Napoli, un Cpr a Castel Volturno non è la risposta. 'Le politiche migratorie non possono essere ridotte a dispositivi di contenimento' #ANSA x.com Francesco Emilio Borrelli. . Cpr a Castel Volturno. il deputato Borrelli interviene in aula contro la scelta del governo: "fallimento politiche nazionali sui migranti scaricato sui cittadini con un bluff che provocherà solo ulteriori disagi e danni al territorio." "A Castel facebook