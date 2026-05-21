Courtney A. Kemp ha siglato un accordo pluriennale esclusivo con Apple TV+. La sceneggiatrice nota per aver creato l’universo Power e la serie crime Nemesis continuerà a lavorare sulla piattaforma streaming. Nei prossimi mesi, sono previste nuove produzioni che porteranno il suo nome. L’accordo riguarda diverse serie e progetti di intrattenimento, con Kemp che collaborerà direttamente con il team di Apple TV+ per lo sviluppo e la produzione. La firma si inserisce nelle strategie di ampliamento del catalogo originale di Apple TV+.

Home » Serie tv » Courtney A. Kemp, la mente creatrice dietro l’universo Power e la serie crime Nemesis, ha firmato un nuovo accordo pluriennale in esclusiva con Apple TV+. Sotto questa intesa, lei e la sua casa di produzione End of Episode svilupperanno e creeranno serie originali esclusivamente per la piattaforma, con Apple TV+ che avrà anche un diritto di first-look sui progetti cinematografici. Kemp porta con sé un curriculum di tutto rispetto: candidata agli Emmy come creatrice, showrunner, sceneggiatrice e produttrice, ha costruito la sua carriera attorno a storie ad alto rischio, audaci e profondamente radicate nei personaggi. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Courtney A. Kemp firma con Apple TV+: nuove serie in arrivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ricordo di una notte e Be my sunshine sono le nuove serie TV turche in arrivo su MediasetNuove serie TV turche su Mediaset dopo la fine di Io sono Farah e Segreti di famiglia: si tratta di Ricordo di una notte (salvo cambiamenti...

Maximum Pleasure Guaranteed, nuovo teaser trailer dalla serie Apple TV con Tatiana MaslanyApple TV ha rilasciato il nuovo teaser trailer di Maximum Pleasure Guaranteed, la nuova Apple Original Series di stampo thriller che farà il suo...