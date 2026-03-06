Mediaset ha annunciato l’arrivo di due nuove serie turche, Ricordo di una notte e Be my sunshine, che sostituiranno le produzioni Io sono Farah e Segreti di famiglia. Queste serie sono previste in programmazione prossimamente, senza ulteriori dettagli sulle date di messa in onda. La scelta di trasmetterle fa parte della nuova offerta di fiction turche prevista dal gruppo.

Nuove serie TV turche su Mediaset dopo la fine di Io sono Farah e Segreti di famiglia: si tratta di Ricordo di una notte (salvo cambiamenti dell’ultimo minuto) e Be my sunshine. I fan delle serie TV turche saranno sicuramente interessati dall’apprendere che Mediaset ha due colpi in arrivo. L’azienda del Biscione, infatti, è pronta a lanciare due nuove dizi dal titolo Ricordo di una notte e Be my sushine. I due show in questione prendono il posto di Io sono Farah, che si concluderà con il gran finale il 13 marzo su Canale 5, ma anche Segreti di famiglia (in onda su Mediaset Infinity). Ma di cosa parlano le due nuove serie turche Ricordo di una notte e Be my sunshine? Partiamo da Ricordo di una notte. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Ricordo di una notte e Be my sunshine sono le nuove serie TV turche in arrivo su Mediaset

Be my sunshine (Ada Masali), nuova soap turca in arrivo su Mediaset Infinity: trama, cast e data di uscitaUna nuova soap opera turca sta per arrivare sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

